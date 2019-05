Foggia, annunciato il ricorso al Tar contro le decisioni della Lega di B

Il Foggia ha reso noto di aver “dato mandato ai propri legali di ricorrere al TAR” contro le decisioni prese dalla Lega Nazionale Professionisti di B del 13 maggio. Il club rossonero ha deciso di rivolgersi al Tribunale Amministrativo, mentre ieri ha incassato il no del Collegio di Garanzia a cui la società pugliese si era rivolta chiedendo la riduzione della penalizzazione di 6 punti. Il Foggia ha chiuso il campionato al quartultimo posto in Serie B (per via della retrocessione del Palermo in ultima posizione) e ora resta in attesa della decisione della Federcalcio sulla disputa o meno del play-out.