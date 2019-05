Il Foggia non ci sta: ricorso al Tar dopo l’annullamento dei playout

Sono ore di grande tensione per quanto riguarda il campionato di Serie B, nelle ultime ore il Foggia ha dato mandato ai propri legali di ricorrere al TAR per impugnare la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Professionisti di B del 13 maggio scorso dove era stato deciso l’annullamento dei playout a seguito della retrocessione del Palermo, questo ha comportato la matematica retrocessione del Foggia. E’ quanto comunicato dalla società pugliese dopo aver incassato il parere negativo del Collegio di Garanzia del Coni. Si tratta di un atto forte – fanno sapere dalla societa’ rossonera – affinche’ il Consiglio Direttivo possa cambiare in corsa la delibera”.