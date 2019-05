Four Four Two pubblica la classifica dei 101 migliori calciatori degli ultimi 25anni: due italiani nella top 10 [FOTO]

FourFourTwo, nota rivista di calcio inglese, ogni tanto si cimenta nel pubblicare classifiche particolari legate al mondo del pallone. In occasione del 25° anniversario dalla sua fondazione, ha deciso di pubblicare la graduatoria dei 101 calciatori migliori degli ultimi 25 anni. Queste classifiche, si sa, sono sempre oggettive e non mettono mai d’accordo tutti. Non bisogna infatti dimenticare che in 25 anni il calcio è cambiato, si è evoluto e dunque non è facile poter paragonare le varie epoche. In questa speciale graduatoria, possiamo trovare Messi, Cristiano Ronaldo e Zidane, subito seguito dall’altro Ronaldo. Chiudono la top ten, due italiani (i primi di questa classifica): Paolo Maldini e Roberto Baggio. Ecco la foto con la graduatoria completa.

Leo Messi Cristiano Ronaldo Zinedine Zidane Ronaldo Ronaldinho Thierry Henry Xavi Andrès Iniesta Paolo Maldini Roberto Baggio Rivaldo Fabio Cannavaro Ryan Giggs Kakà Wayne Rooney Luis Figo Gabriel Batistuta Eric Cantona Luka Modric Sergio Busquets Raul Paul Scholes Romario Sergio Ramos Gianluigi Buffon Philipp Lahm Neymar Andrea Pirlo Dennis Bergkamp Luis Suarez David Villa Francesco Totti Steven Gerrard Gerard Piquè David Beckham Alessandro Del Piero Gareth Bale Roberto Carlos Edgar Davids Iker Casillas Carles Puyol Javier Zanetti Pavel Nedved Arjen Robben Peter Schmeichel Matthias Sammer Patrick Vieira Roy Keane Cafu Alan Shearer Alessandro Nesta Andriy Shevchenko Rio Ferdinand Robert Lewandowski Zlatan Ibrahimovic Ruud van Nistelrooy Frank Lampard Marcel Desailly Gheorghe Hagi Clarence Seedorf Edwin van der Sar Dani Alves Bastian Schweinsteiger Juan Sebastian Veron David Silva Sergio Aguero Thomas Muller Michael Ballack Hristo Stoichkov Claude Makelele Deco Michael Owen John Terry Christian Vieri David Trezeguet Jurgen Klinsmann Wesley Sneijder Eden Hazard Manuel Neuer Samuel Eto’o Xabi Alonso Fernando Torres Gianfranco Zola Didier Drogba Oliver Kahn Henrik Larsson Franck Ribery Filippo Inzaghi Carlos Tevez Diego Godin Davor Suker Juan Roman Riquelme Yaya Tourè Lilian Thuram Fernando Hierro Tony Adams Paul Gascoigne Miroslav Klose George Weah Mohamed Salah Matt Le Tissier