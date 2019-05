Frosinone-Chievo, le formazioni ufficiali: spazio a qualche seconda linea

Frosinone-Chievo, formazioni ufficiali – Primo anticipo della 38^ ed ultima giornata di Serie A. Per uno strano scherzo del calendario si affrontano le uniche due squadre per ora retrocesse in Serie B. La terza sarà decisa dopo le sfide di domani sera. Al Benito Stirpe di fronte i ragazzi di Baroni e quelli di Di Carlo per un match che, appunto, non ha ormai nulla da chiedere. I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, ecco le formazioni ufficiali.

Frosinone-Chievo, formazioni ufficiali

Frosinone: Bardi, Capuano, Ariaudo, Brighenti, Zampano, Valzania, Sammarco, Paganini, Beghetto, Ciano, Dionisi.

Chievo: Semper, Andreolli, Cesar, Frey, Depaoli, Rigoni, Diousse, Jaroszynski, Vignato, Pellissier, Pucciarelli.