Fuma, beve e si ubriaca durante la partita: squalificato per 5 giornate!

Capita, anche se non è storia di tutti i giorni, che un calciatore subisca una squalifica di cinque giornate. Non capita, anzi probabilmente non è mai accaduto, che la motivazione sia dovuta ad un allontanamento dal campo, durante la partita, per andare a… bere e fumare.

E’ quanto accaduto nella Terza Categoria piacentina, il calciatore protagonista è Michele Rocca, che gioca nel Gropparello. A far emergere i dettagli di cui sopra è il comunicato del giudice sportivo, che ha ripreso il racconto del referto dell’arbitro della gara in questione. “Il tesserato è stato espulso perché, quale calciatore in panchina, abbandonava il terreno di gioco senza autorizzazione per recarsi al bar, si approvvigionava di bevanda alcolica, rientrava sul terreno di gioco e si posizionava nel campo, vicino alla panchina avversaria. L’arbitro si avvicinava allo stesso, sorpreso anche a fumare, per formalizzare l’espulsione; si accorgeva che era in ‘stato di evidente ubriachezza’. Il comportamento posto in essere è assolutamente non prevedibile, sconcertante e privo di etica, che non ha nulla a che vedere con la sanità dello sport“.