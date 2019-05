Atalanta, Gasperini: “Stagione esaltante, ma traguardo ancora da conquistare”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, parla ai microfoni di Sky del grande momento della squadra impegnata a difendere il quarto posto in questa volata finale di campionato: “Sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate. Mi era capitato anche a Genova di vivere momenti molto belli, importanti per i risultati però questo entusiasmo si trascina da tre anni consecutivi e queste sensazioni sono ancora più di valore e importanti delle altre”. “Questa Atalanta è un capolavoro? Fino ad ora è stata una stagione esaltante, anche più delle precedenti che pure erano state molto belle, per la continuità e i numeri. Però a due settimane dalla fine c’è anche un pizzico di tensione perché vediamo il traguardo vicino, ma è ancora tutto da conquistare“, ha avvertito Gasperini.

“Cosa dico ai miei giocatori? I complimenti ce li siamo fatti e la gioia l’abbiamo esternata con forza domenica perché sapevamo che la partita di Roma contro la Lazio era un passaggio chiave per la stagione. Ora – ha proseguito – dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Genoa, perché è una partita particolare, nella quale sappiamo che se sapremo vincere avremo possibilità concrete di quarto posto”. “Se abbiamo fatto una tabella di marcia? I punti sufficienti sono quelli che dice la matematica. Sappiamo benissimo cosa ci serve, poi dopo c’è la realtà del campo. Dobbiamo partire dalla sfida di sabato, che può spianare la strada”. Prossima avversaria degli orobici, il Genoa, ex squadra di Gasperini. “Vivemmo una stagione fantastica, arrivammo quarti e la qualificazione alla Champions League ci fu preclusa solo dallo score negativo negli scontri diretti con la Fiorentina. Arrivammo a pari punti con loro, non vorrei che anche quest’anno si verifichi una possibilità del genere. Il fatto di dover giocare contro il Genoa in questo momento? Avrei preferito un’altra squadra, di certo sarà una partita di Calcio tra due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente importanti”.