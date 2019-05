Genoa, con il Cagliari è decisiva: le parole di Prandelli in conferenza

Gara molto importante, forse decisiva. Il Genoa ospita domani il Cagliari alla ricerca degli ultimi punti salvezza, l’obiettivo è la vittoria per evitare lo spettro retrocessione. Lo sa bene il tecnico dei rossoblu Cesare Prandelli, intervenuto alla vigilia del match per la consueta conferenza stampa. Ecco le sue parole.

“La squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di sgomberare la testa e ricaricare le energie. Il ritiro anticipato è stata una richiesta dei calciatori, consapevoli dell’importanza della partita di domani. La difficoltà maggiore potrebbe essere la frenesia. Il Cagliari è squadra già salva, ma ben organizzata. In settimana abbiamo avuto due o tre problemini, ma in linea di massima abbiamo recuperato tutti i calciatori. Sugli undici titolari ho ancora qualche dubbio e questa cosa l’ho fatta capire alla squadra. Alcuni giocatori sono in ballottaggio e lo saranno fino all’ultimo minuto. Vivo questa partita con grande responsabilità“.

“I nostri attaccanti non devono sentirsi addosso responsabilità ancora più grandi. Devono avere fiducia. Su Pavoletti dovremo fare massima attenzione. Criscito farà 200 partite con il Genoa, ma la sua importanza è sempre stata decisiva. Preziosi?Ha saputo toccare i tasti giusti in questi giorni, è stato bravo a tenere alta l’autostima di tutti. Siamo stati circondati da tanto affetto e abbiamo ricevuto molti messaggi d’amore. Non dobbiamo pensare ai risultati degli altri. Dobbiamo lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata“.