Genoa-Cagliari 1-1, le pagelle di CalcioWeb: Pavoletti non sbaglia mai [FOTO]

1 /32 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Genoa-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il match della 18 valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Cagliari, partita fondamentale per la corsa salvezza. Vicina al colpo grosso la squadra di Maran, vantaggio con una rete di Pavoletti, nel finale arriva il pareggio di Criscito. In alto la fotogallery con le immagini del match.

Genoa-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

GENOA: Radu 7; Biraschi 6.5 (dall’81’ Pezzella 4.5), Gunter 5, Zukanovic 6, P. Pereira 6 (Dal 46′ Kouame 6.5), Bessa 5.5, Radovanovic 5.5, Veloso 6.5, Criscito 6.5, Pandev 6, Lapadula 5.5 (dal 74′ Sanabria s.v).

CAGLIARI: Cragno 7, Srna 6, Pisacane 6, Klavan 6, Cacciatore 6.5 (da 75′ Romagna s.v.), Lu. PellegrinI 6.5, Barella 6, Bradaric 6.5, Ionita 5.5, Cerri 5.5 (dall’81’ Birsa s.v.), Pavoletti 7 (dal 66′ Joao Pedro 6).