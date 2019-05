Genoa, è febbre salvezza: più di mille biglietti staccati per Firenze

Nonostante le contestazioni nei confronti della società, i tifosi del Genoa non faranno mancare il proprio apporto e saranno vicini alla squadra. Sanno che domenica la situazione è delicata, una sconfitta a Firenze vorrebbe dire Serie B, dopo più di dieci anni.

Proprio per questo, i biglietti staccati per il settore ospiti del Franchi sono già 1200. Ed è solo il primo giorno di prevendita. Previsto quindi esodo dei tifosi genoani. Nel frattempo, per quanto concerne lo schieramento da opporre ai viola, Prandelli ritroverà Romero e potrebbe tornare alla difesa a quattro. Da valutare giornalmente solo le condizioni di Lazovic che sta provando a forzare un recupero in extremis mentre Lapadula, ieri fermatosi verso la fine della seduta per un leggero acciacco, oggi si è allenato regolarmente coi compagni.