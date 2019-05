Genoa, Prandelli: “Pareggio importante per la fiducia”

Le dichiarazioni di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato 1-1 contro il Cagliari: “Il pareggio è importante per non perdere la fiducia. Abbiamo sempre ansia in area di rigore e fare gol diventa complicato. Il Cagliari ha giocato per vincere ed è stata una partita sofferta. Siamo pronti per l’ultima giornata“.

Il Genoa sale a 37 punti in classifica portandosi a +2 sull’Empoli, impegnato contro il Torino domani: “Abbiamo una occasione importante e ce la vogliamo giocare – ha spiegato Prandelli – Oggi abbiamo preso gol al primo errore mentre nella ripresa abbiamo avuto situazioni importanti e abbiamo controllato la gara”.

C’è spazio per un commento su Criscito, autore dell’1-1 su rigore: “Si è preso la palla a centrocampo con lucidità e freddezza. La fascia da capitano impone responsabilità e lui se le è prese”, ha concluso.