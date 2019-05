Genoa, Preziosi: “Mi vedo fuori dai rossoblu, forse è il momento di finire”

Rassegnazione, quasi. E’ realista Enrico Preziosi, che ha comunicato di voler mettere in vendita la società dopo le contestazioni dei tifosi e una salvezza sofferta arrivata all’ultima giornata. Le sue parole all’emittente Telenord lasciano poco spazio ad interpretazioni.

“Per il futuro mi vedo sicuramente fuori dal Genoa perché è giusto che sia così. Al di là delle ragioni e dei torti. C’è sempre un momento per cominciare e uno per finire: forse è arrivato il momento per finire. Per la gioia di quei tifosi che non vedono l’ora di privarsi della mia presenza, dico solo che stiamo lavorando in quella direzione sperando che qualcuno di serio si faccia avanti. Adesso ci può essere qualcosa ma deve essere approfondita. Per capire quanto sia seria una situazione abbiamo sempre bisogno di qualche tempo, qualche giorno per poter verificare l’attendibilità. Il mondo lo sa che non voglio stare qui per forza di cose“.

“Il futuro di Prandelli è legato alle sue decisioni e non alle mie, ci stiamo godendo questi giorni di lontananza dal calcio per disintossicarci perché questa volta è stata durissima. Ne parleremo con calma la settimana prossima. Adesso abbiamo bisogno di riprenderci dallo choc di questo campionato e poi vedremo cosa fare. Io non cerco nessun riavvicinamento. A me interessa essere criticato a livello della mia carica che mi impone di fare gli interessi del Genoa. Le contestazioni ci stanno, ci stanno anche i ‘vaffa’, ma le offese personali non le perdonerò mai. Per me sono sempre fatte da persone becere che sfiorano la delinquenza“.