Brutta disavventura per l’allenatore della Germania Joachim Loew, il ct è stato ricoverato in seguito ad un infortunio durante un allenamento e non sarà quindi in panchina per le prossime partite contro Bielorussia ed Estonia. La comunicazione è arrivata direttamente dalla Federcalcio tedesca (DFB). Il ricovero è avvenuto per disturbi circolatori conseguenza di un incidente di alcune settimane fa, quando un manubrio lo aveva colpito al petto, riporta la Bild. L’incidente non era stato preso sul serio dall’allenatore che successivamente è stato ricoverato, al momento si esclude l’intervento chirurgico.

Germania, Loew in ospedale: non sarà in panchina contro Bielorussia ed Estonia

