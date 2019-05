Giannini: “De Rossi? Ci sono rimasto male. Sul futuro allenatore della Roma…”

“Il caso De Rossi? Sono rimasto male come tutti. La tempistica e i modi sono stati sbagliati per un uomo come Daniele che ha messo sempre davanti a tutto l’attaccamento alla maglia giallorossa. E’ normale vedere oggi manifestazioni di affetto per lui e contestazioni per la società. Per l’ultima gara di De Rossi mi aspetto un grandissimo saluto della città per un grande calciatore, un grande uomo e un grande capitano. Lo stadio sarà pieno: mi auguro che sarà una giornata di festa e di amore“. Così, ai microfoni di Sky Sport, Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma. “Gasperini e Sarri sono due grandi personaggi e allenatori, usciti dalla scuola di Coverciano. Entrambi farebbero bene sulla panchina della Roma”, ha aggiunto il “Principe”. “Il divorzio Allegri-Juve non mi ha sorpreso, perché pochi giorni fa dalla dichiarazione di Nedved si era già capito qualche cosa. Mi aspetto a breve un grande nome per la panchina dei bianconeri”, ha concluso Giuseppe Giannini.