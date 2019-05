Please wait...

Rating: 5.0 /5. From 1 vote.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

In vista degli Europei di Calcio a Roma “abbiamo riallacciato l’organizzazione e recuperato risorse. Ci saranno importanti interventi allo stadio Olimpico per renderlo moderno ed efficace”.

Normalmente “vincono gli sfavoriti”, quindi la Lazio . Sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti , in merito alla finale di Coppa Italia di stasera che metterà di fronte Atalanta e Lazio, due vere sorprese della competizione.

article

10316735

CalcioWeb

Giorgetti a 360° su caso Palermo, stadi e finale di Coppa Italia

Normalmente “vincono gli sfavoriti”, quindi la Lazio. Sono le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega per lo Sport, Giancarlo Giorgetti, in merito alla finale di Coppa Italia di stasera che metterà di fronte Atalanta e Lazio, due vere sorprese della competizione. In vista degli Europei di Calcio a Roma “abbiamo riallacciato l’organizzazione

https://www.calcioweb.eu/2019/05/giorgetti-caso-palermo-stadi-finale-coppa-italia/10316735/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2019/01/giancarlo-giorgetti.jpg

News Atalanta,News Lazio,News Palermo

News