Gol Lodi, prodezza da centrocampo in Catania-Trapani: rete da stropicciarsi gli occhi [VIDEO]

GOL LODI – Si sono disputate le partite d’andata valide per le semifinali dei playoff di Serie C, una giornata che ha regalato gol, emozioni e grande spettacolo. In particolar modo partita incredibile quella tra Catania e Trapani, 2-2 il risultato finale con una rimonta incredibile da parte dei padroni di casa. Dopo lo 0-2 partita e qualificazione sembravano chiuse poi sale in cattedra Lodi che firma le due reti, in particolar modo è destinata ad entrare nella storia la punizione da oltre centrocampo che ha colto di sorpresa il portiere del Trapani. In basso il video con la magia di Lodi.



