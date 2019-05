Hellas Verona, chiesto il posticipo della gara di ritorno dei playoff

Impresa Hellas che dopo il doppio incontro contro il Pescara ha staccato il pass per la finale dei playoff di Serie B ed adesso è la principale candidata alla promozione. Nelle ultime ore la prefettura di Verona, in accordo con il Comune, ha chiesto alla Lega di B il posticipo della gara di ritorno dei playoff di calcio tra Verona e Cittadella per la contemporaneità con la finale del Giro d’Italia atteso in piazza Bra. Nella giornata di domenica infatti è la tappa conclusiva a cronometro della corsa rosa. Convocato il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico e il prefetto Donato Giovanni Cafagna ha deciso di inviare una richiesta ufficiale per lo slittamento della partita di 24 ore.