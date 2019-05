Infortunio Donnarumma, lesione al bicipite femorale per il portiere del Milan: niente Nazionale

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, uscito ieri per infortunio nel corso del match con la Spal, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la Nazionale. Lo comunica la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. Difficile ipotizzare a questo punto che ‘Gigio’ possa rispondere alla convocazione della Nazionale per le gare con Grecia e Bosnia valide per la qualificazione a Euro 2020.