Un colpo alla testa gli ha provocato una commozione cerebrale nella gara di ieri in casa dell’Eibar e valevole per la 38^ ed ultima giornata di Liga spagnola. Per il difensore del Barcellona, Nelson Semedo, il successivo trasporto in ospedale per accertamenti.

Questa mattina il calciatore portoghese ha lasciato la struttura e, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali di rito, dovrà rimanere sotto osservazione. In dubbio, dunque, la sua presenza nella finale di Coppa di Spagna sabato.