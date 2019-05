Ci sembra sinceramente una di quelle bombe di mercato che circolano prima dell’inizio ufficiale delle trattative. Secondo il Sun, infatti, il Manchester United starebbe pensando al portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, per sostituire David De Gea. L’estremo difensore spagnolo avrebbe rifiutato l’ultima offerta di rinnovo proposta dai Red Devils, che a questo punto deve decidere se cederlo subito o rischiare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.

In tutto ciò gli inglesi, come detto, stanno sondando il profilo del giovane portiere italiano come successore. Ma ci sembra questa, almeno per il momento, un’ipotesi assai improbabile.