Insulto razzista in un torneo Under 15: sei mesi di squalifica

Nuovo brutto episodio che si è verificato nel mondo del calcio. Razzismo in un torneo Under 15 nel Mantovano, un calciatore del Marmirolo è stato punito con sei mesi di squalifica. Nel dettaglio al termine di una gara del Torneo Leali, un calciatore ha reagito a un pugno di un avversario (squalificato fino al 15 settembre) colpendolo alla stessa maniera poi insulto nei confronti di un altro avversario di chiaro stampo razziale, è quanto scrive il giudice sportivo. Inoltre in una partita della Coppa Lombardia per Under 14, la Vis Nova Giussano è stata punita con un’ammenda di 150 euro perchè i suoi tifosi hanno lanciato bottigliette di acqua verso la terna arbitrale, colpendo a una gamba un assistente.