Inter, la Curva Nord ringrazia Spalletti: “Con lui siamo tornati nell’olimpo europeo”

Non solo il presidente Zhang. E’ arrivato anche da parte dei tifosi, nel nome della Curva Nord, il ringraziamento verso l’ormai ex tecnico dell’Inter Luciano Spalletti. Ecco il messaggio del settore del tifo nerazzurro su Facebook.

“La Curva Nord ringrazia mister Spalletti per il suo trascorso all’Inter. I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità. Con lui l’Inter è stata riportata nell’olimpo europeo ovvero nella dimensione dovuta per il blasone e le possibilità economiche di cui dispone la società. La Nord non è mai rimasta indifferente ai toni e alle dimostrazioni di affetto e rispetto manifestate nei confronti di Curva e tifosi. Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro. In bocca al lupo Mister e grazie“.