Inter-Empoli sold out, aperto anche il terzo anello: “festa o guerra”

Si avvicina la partita decisa per la stagione di Inter e Empoli, le due squadre sono alla ricerca di punti per la Champions League e la salvezza e non possono permettersi un passo falso per non complicare la corsa ai rispettivi obiettivi. Nel frattempo pubblico delle grandi occasioni a San Siro, venduti oltre 67mila biglietti, con il dato finale che potrebbe sfiorare i 70mila, in mattinata infatti è stato aperto anche il terzo anello verde. Intanto arriva un chiaro messaggio da parte della Curva Nord in vista della partita: ”Inciteremo per 90′, poi sara’ festa o guerra”.