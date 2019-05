Inter, da poco concluso il Cda. Nerazzurri migliore società in Italia per spettatori

Nel frattempo l’Inter guida la classifica degli spettatori in Italia e si avvicina al podio in ambito europeo. Per il quarto anno consecutivo, i nerazzurri sono la prima squadra italiana con 61.444 spettatori. A seguire il Milan, che ora sfiora la top 10 europea grazie al +3% (54.666) rispetto all’anno scorso. Le due milanesi sono le prime italiane presenti nella classifica riguardante il numero di tifosi allo stadio nei principali campionati europei. Per quanto concerne la media spettatori, in testa dominano Borussia Dortmund e Barcellona, rispettivamente con 80.889 e 76.051 tifosi presenti ad ogni partita: sul podio sale il Bayern Monaco, con 75.000 spettatori. Completano la top 10 Manchester United, Inter, Real Madrid, Schalke 04, Arsenal, West Ham e Atletico Madrid. Dopo le milanesi, risultano più lontane le altre italiane: 30^ la Juventus, penalizzata dalla capienza ridotta dell’Allianz Stadium ma comunque in leggera crescita (da 38.948 a 39.244), mentre crolla il Napoli (dalla 26esima alla 44esima posizione, con -32% di spettatori a 29.003). La Roma occupa la 31esima piazza (38.622), la Lazio la 35esima (37.191).