L’Inter presenta Conte, Zhang: “adesso vogliamo vincere i titoli”

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Ad accoglierlo il Presidente Steven Zhang che, nel presentare il nuovo tecnico, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni come riporta il sito ufficiale del club nerazzurro: “Ogni giorno è importante per l’Inter e per me. L’Inter è una delle società e uno dei patrimoni più importanti di Suning Group. La nostra missione è sempre la stessa: rendere questo progetto il migliore possibile e portare questo Club tra i migliori al mondo. Stiamo percorrendo questa strada, provando a far accadere le cose. Stiamo lavorando per trovare le persone più adatte a questa Società, per portare questo Club sul tetto del mondo”.

“Finalmente siamo riusciti a portare qui Antonio Conte e mi fa piacere vederlo seduto accanto a me. C’è un rapporto di fiducia e rispetto sia da parte della Società che da parte di Conte, perché lui crede nel nostro progetto. Conosciamo la sua storia e la sua mentalità vincente. Un allenatore che vuole vincere e che ci può aiutare a crescere: è sicuramente il genere di tecnico che vogliamo, per portare avanti il nostro progetto e per riportare il Club dove merita di stare. Vogliamo vincere dei titoli e vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a tutti i nostri tifosi nel mondo”.

“Lo abbiamo detto ai nostri tifosi sin dal primo giorno: vincere e fare dei risultati sul campo rimane la priorità per questo Club e per tutti noi. Stiamo lavorando in questa direzione. È questo il nostro obiettivo e lo sanno tutti, dall’allenatore e il suo staff ai giocatori, passando per la dirigenza e i dipendenti”.

“Operiamo sempre negli interessi della società per creare un Club vincente e per fornire la migliore esperienza possibile alle persone che ogni volta vengono allo stadio, o che guardano la partita da casa. Nel calcio di oggi non basta vincere sul campo se non si lavora con forza e serietà al fuori dal campo”.

“Milano è una delle città più eleganti, interessanti e vivaci non solo d’Italia ma del mondo. Milano fa parte della nostra identità, ci scorre nelle vene e nel cuore. Siamo orgogliosi di essere la Società che rappresenta la città e di lottare ad alti livelli. Siamo fieri di essere nati qui ma allo stesso tempo di essere una Società che lavora ed è rappresentata a livello internazionale. Credo che siamo fortunati. È una grande opportunità. Milano è qualcosa di speciale e attraente per il nostro mondo, per il Club e per le nostre vite. A nome dei nostri giocatori e di tutti coloro che lavorano all’Inter, rappresentiamo più di una squadra di calcio: rappresentiamo qualcosa di attraente che rende attivi i nostri tifosi e le persone nel mondo, per far sì che questo lavoro e spettacolo diventino interessanti”. Infine un messaggio per il nuovo allenatore: “Mister, scriviamo la storia insieme!”.