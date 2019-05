Inter, può partire la festa: calciatori scatenati negli spogliatoi [FOTO E VIDEO]

Col brivido, fino all’ultimo secondo, ma il traguardo è raggiunto. Pazza Inter, questa sera come tutta la stagione. Sudate le cosiddette “sette camicie” contro un grande Empoli, ma la qualificazione in Champions è in cassaforte, per il secondo anno di fila. Dopo una serata piena di emozioni, può scattare la festa per i nerazzurri, che si scatenano a fine gara dentro gli spogliatoi. Ecco foto e video direttamente dal profilo ufficiale Twitter della squadra.