Inter, sospiro di sollievo: fair play finanziario, i conti sono ok

Buone notizie da Nyon per l’Inter. Obiettivi raggiunti in ottica fair play finanziario e possibilità di muoversi liberamente senza i paletti imposti dai regolamenti europei. Attraverso un comunicato, l’Uefa ha reso noto che la “Camera di Investigazione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club ha fornito un aggiornamento sul monitoraggio dei settlement agreement firmati con quattro club negli anni scorsi, e che hanno raggiunto i rispettivi termini. La camera di investigazione ha confermato che Astana, Besiktas e Inter sono stati considerati conformi all’obiettivo generale dei rispettivi accordi, siglati a maggio 2016 dall’Astana e a maggio 2015 dagli ultimi due club. Di conseguenza, tutte le società in questione escono dal regime transattivo“.