Con una vittoria, il passaggio in Champions è assicurato. In caso contrario, c’è il forte rischio di non rientrare tra le prime quattro. Inter impegnata domani in casa contro un Empoli alla ricerca di punti per la permanenza. Alla vigilia del match, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti.

“E’ una partita decisiva. C’e’ un carico emotivo importante ma ci siamo abituati. La squadra ha avuto gli insegnamenti giusti in queste due stagioni per affrontare bene la gara di domani e relativi carichi emotivi. San Siro è un plus. I nostri tifosi sono un valore aggiunto e sanno come comportarsi”.

“Io mi aspetto che i miei calciatori domani mettano dentro tutti gli ingredienti che hanno. Vogliamo portare l’Inter per il secondo anno consecutivo in Champions League e non ci preoccupiamo, riempendoci la testa, di qualche partita persa durante il cammino. Dobbiamo esibirci al meglio. Icardi e Lautaro? E’ la partita di tutti e due. Sono calciatori forti entrambi e possono mettere il loro timbro sulla partita. Tutti e due hanno il livello di carattere e di personalità adatto per andare a incidere sullo scorrimento della gara di domani sera”.

“A me danno emozioni tutte le partite. Probabilmente quelle che contano di più me ne danno molte. Noi dobbiamo avere la convinzione di far bene: vogliamo il risultato, perché questo poi ti viene tatuato addosso. De Vrij e Politano sono recuperati e a disposizione. Stiamo tutti ‘quasi bene’. Chi merita di restare all’Inter? Molti, molti: e domani sera ci saremo tutti”.