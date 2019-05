Inter, Spalletti: “Io ai saluti? Imparare dal comportamento di Agnelli”

“Alla Juventus hanno messo in discussione Allegri dopo la partita con l’Ajax. Agnelli è andato in conferenza stampa e dopo ha cambiato allenatore. Secondo me si può imparare da quel comportamento, poi non so…”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti dopo il 2-1 sull’Empoli in merito al suo probabile addio a fine stagione. “Abbiamo fatto una buona gara, è chiaro che avevamo un doppio carico di tensione e di pressione, ci sei arrivato in questa maniera, in questa partita c’era da soffrire e da mettere il cuore e i nostri ragazzi l’hanno messo – ha proseguito ai microfoni di Sky Sport – La retrocessione dell’Empoli? Mi dispiace soprattutto perché lì ho molti amici, ho molti legami. Meritavano la salvezza però poi bisogna dire che l’Inter ha fatto la partita che doveva fare e non ha mollato fino all’ultimo secondo”.