Inter, Stankovic: “Conte è un grande allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo”

Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport 24, su Spalletti e sull’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra: “Non sono qui a dare giudizi, non lavoro per l’Inter, sono il primo tifoso di questa squadra e se parliamo di Spalletti e Conte parliamo di due grandi allenatori”. “Spalletti ha centrato l’obiettivo Champions, poi come mi diceva sempre Mihajlovic il mondo degli allenatori si divide in due: quelli esonerati e quelli che saranno esonerati. Ora è arrivato Conte che è un grande allenatore, vediamo che succederà”.

A proposito di Mihajlovic, si parla di un interessamento della Roma per lui: “Vedrei Sinisa in qualsiasi panchina al mondo, ha dimostrato anche quest’anno cosa è capace di fare portandolo il Bologna dalla zona retrocessione al decimo posto”, ha dichiarato Stankovic.