Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo allenatore nerazzurro. Il bosniaco è un pallino di Conte che l’avrebbe voluto già al Chelsea nel gennaio del 2018. Grandi manovre in attacco dunque in casa Inter, in attesa della partita di domenica sera contro l’Empoli che potrebbe dare ai nerazzurri la qualificazione in Champions League e uno slancio sul mercato per le trattative.