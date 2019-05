Italia Under 21 – All’Europeo con i “big”, sogno Donnarumma, ci sono Barella e Chiesa: l’11 di Di Biagio fa paura [FOTO]

1 /13 GUARDA le altre FOTOGALLERY

No, non è l’Italia del futuro. Anzi sì. Vabbé, ci decidiamo. A vederla, potrebbe difatti esserlo, ma intanto è quella del presente. La probabile formazione degli azzurrini all’Europeo Under 21 potrebbe vedere l’aggiunta di tanti “big” della Nazionale maggiore, come confermato dallo stesso Luigi Di Biagio, determinato a portare a casa il torneo che si giocherà nel nostro paese. Sarebbe una gioia che manca dal 2004, e che successivamente abbiamo solo sfiorato. Adesso la possibilità è ghiotta, non solo perché appunto si giocherà in Italia ma anche perché – ed erano anni che non accadeva – ci sono diversi calciatori under con una discreta esperienza in grandi squadre di Serie A e non per niente già da tempo nel giro della squadra di Mancini, alcuni addirittura titolari.

E così, qualora il Ct degli azzurrini dovesse decidere di convocarli proprio tutti, ci troveremmo di fronte una squadra niente male, e che si candida davvero ad essere tra le favorite per la vittoria finale. Il sogno è quello di poter “rubare” a Mancini gente come Donnarumma, Mancini, Barella, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Chiesa, Kean. Senza dimenticare Tonali, che in Serie A ci giocherà dalla prossima stagione. Ci siamo quindi imbattuti nella probabile formazione che Di Biagio potrebbe schierare. La certezza è sul modulo: il 4-3-3. In alto la FOTOGALLERY con il possibile 11.