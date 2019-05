Italia Under 21: Parigini dà forfait e lascia il ritiro, il Ct Mancini in visita agli azzurrini

Prosegue la preparazione da parte degli azzurrini di Gigi Di Biagio in vista dell’Europeo Under 21 che si giocherà in Italia tra qualche settimana. A far visita alla squadra, questa mattina, il Ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini, che ha rivolto a tutti un sincero in bocca al lupo.

Meno bella la notizia che riguarda Vittorio Parigini. L’attaccante del Torino ha lasciato infatti il ritiro a causa del mancato recupero dall’infortunio riportato con la società di appartenenza. Doppia seduta di lavoro per la squadra azzurra, che nei prossimi giorni sosterrà un allenamento giornaliero fino a lunedì. Giovedì 6, entro la mezzanotte, il tecnico ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. L’Under resterà a Formello fino a sabato 8, poi si radunerà il 10 giugno a Bologna, scelta come base per tutta la durata del Campionato Europeo per completare la preparazione presso il centro tecnico del Bologna a Casteldebole.