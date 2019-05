Con lui ha già iniziato a giocare, in nazionale, e fino a qualche mese fa era forte l’ipotesi che potesse farlo anche nel club. Ipotesi, comunque, ancora non del tutto chiusa. Joao Felix, portoghese come Cristiano Ronaldo, è un obiettivo della Juve, che per accaparrarselo deve però fare i conti con la richiesta del Benfica: 120 milioni.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, e soprattutto se sarà con CR7, il giovanissimo attaccante ha raccontato ai microfoni di BTV tutta la sua emozione per il primo incontro con l’asso dei bianconeri: “Fu strano – si legge – Non lo avevo mai visto da così vicino. Quando tornai a casa dissi ai colleghi e ai miei migliori amici che credevo di essere nella modalità carriera di FIFA, perché Ronaldo era proprio come l’avatar con cui giocavo alla PlayStation. Condividere lo stesso spogliatoio è stato un sogno“.