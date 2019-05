E’ l’ultima, per alcuni. Per la Juve l’ultima della stagione, per lui, Barzagli e (chissà) qualcun altro l’ultima in bianconero. Massimiliano Allegri saluta la sua esperienza juventina con la conferenza stampa della vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le sue parole.

“Con qualcuno ci vediamo domani alla partita, altrimenti ci vediamo prossimamente su altri schermi. Non c’è da chiacchierare di niente, vi do la formazione e ci salutiamo di là, facciamo un brindisi di fine stagione. Bisogna finire in bellezza contro una squadra che ha fatto un grandissimo campionato. Poi andiamo al mare e prendiamo un po’ di sole: mi hanno informato di mettere la crema protettiva“.

Diversi gli assenti: “Szczesny ha avuto un problema al ginocchio e probabilmente dovrà subire una artroscopia, Ronaldo deve riposare, ha la Nazionale. Domani gioca Pinsoglio, poi giocheranno Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Cuadrado, Emre Can, Bentancur, Pereira, Dybala e Kean. Restano a casa Szczesny, Ronaldo, Matuidi e Berna squalificati, a Cancelo hanno sbrindellato il naso, Mandzukic vuole farsi più bellino. Alex Sandro sta meglio, ma questo trauma che ha avuto gli ha procurato un’infrazione muscolare. Douglas Costa lo rivedrete il prossimo anno perché domani è l’ultima partita. Se non gioca la partita del cuore, domani non c’è. Se domani ce la fa Spinazzola non giocherà Pereira, ma i giocatori sono questi“.