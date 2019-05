Dalla Juve ai Mondiali 2006, fino al PSG: Buffon si racconta questa sera a “E poi c’è Cattelan”

Da tanti definito il miglior portiere italiano di tutti i tempi. Anzi, per molti, il migliore al mondo. Dopo i tantissimi anni alla Juve, Gigi Buffon si è trasferito la scorsa estate al Paris Saint Germain. Di questo e di tanti altri argomenti, tra cui il Mondiale 2006, parlerà a “E poi c’è Cattelan” domani sera alle 21.15. Sarà il sesto e penultimo appuntamento con il programma condotto da Alessandro Cattelan.

Ci sarà l’immancabile gioco in studio Portieri volanti, con Alessandro e l’ex portiere della Juventus e della Nazionale pronti a divertenti acrobazie sulla scia delle mirabolanti parate del campione del mondo. In puntata anche Chadia Rodriguez, nuovo fenomeno della trap al suo debutto televisivo. La cantante, protégée di Jake La Furia e Big Fish, ha al suo attivo un Ep di grande successo, ‘Avere 20 anni’, chiacchieratissimo e apprezzatissimo fra i fan della trap e gli addetti ai lavori e che l’ha lanciata come next big thing della scena urban italiana.