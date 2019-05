Juve, il retroscena di Spinazzola su Allegri: “quando ci ha comunicato l’addio…”

Spinazzola si candida ad essere protagonista per il futuro, il terzino della Juve svela anche un retroscena sull’addio di Allegri: “Ho vinto il mio primo scudetto e per me quella di domenica e’ stata una giornata bellissima, ho festeggiato in campo con mia moglie e mio figlio, e’ stata veramente una grande gioia”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport 24. “Ho avuto una rottura al crociato e non e’ mai facile tornare subito al top, sono stato bravo io ad aspettare e tutto lo staff medico e i fisioterapisti a rimettermi in campo”. Sull’addio di Massimiliano Allegri. “Quando ci ha comunicato il suo addio, eravamo tutti commossi, era veramente provato ed e’ stato commovente, poi abitiamo nello stesso palazzo, ha visto crescere mio figlio, giocava con il mio cane, mi dispiace che vada via”.