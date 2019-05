No votes yet.

La S.S. Juve Stabia comunica che domani, 1 giugno 2019 , alle ore 11, presso la sede sociale sita al Viale Europa 41 in Castellammare di Stabia, si terrà una conferenza stampa per delle comunicazioni societarie.

Juve Stabia annunciata una conferenza stampa per importanti comunicazioni societarie

