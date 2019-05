No votes yet.

Seduta mattutina per i bianconeri. Out Chiellini , è ballottaggio per la sua sostituzione: giocherà uno tra Caceres e Barzagli. Centrocampo e attacco dovrebbero essere a tre e in avanti, insieme all’intoccabile Ronaldo, ci saranno due tra Bernardeschi, Dybala, Mandzukic, Kean e Cuadrado. Domani la squadra effettuerà la rifinitura mattutina al Training Center della Continassa seguita alle 14 dalla conferenza stampa congiunta del tecnico e del presidente Andrea Agnelli che si svolgerà nella sala stampa dell’Allianz Stadium.

Nel giorno dell’annuncio dell’addio con Massimiliano Allegri, la Juventus si prepara alla sfida di domenica sera contro l’Atalanta, fresca di sconfitta in finale di Coppa Italia ma vogliosa di raggiungere una storica qualificazione in Champions League.

Juve, le ultime in vista dell’Atalanta: ballottaggio per sostituire Chiellini

