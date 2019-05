Juventus, Agnelli saluta Allegri: il messaggio è social

#Graziemax”. E’ questo il telegrafico tweet da parte del presidente della Juventus Andrea Agnelli che ringrazia Massimiliano Allegri. E’ stata pubblicata una foto in bianco e nero che li ritrae entrambi sorridenti, con la coppa dello scudetto in mano. Difficilmente Agnelli pubblica messaggi sui social, l’ultimo è datato 20 settembre, “Unus pro omnibus, omnes pro uno” (Uno per tutti, tutti per no) e riporta l’immagine di Ronaldo rialzato dai compagni dopo l’espulsione a Siviglia. Adesso il messaggio per Allegri, un tecnico che ha dato tanto alla causa della Juventus.