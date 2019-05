Juventus-Atalanta in…pillole: bergamaschi ad un passo dalla Champions

Il match tra Juventus e Atalanta è il più atteso della penultima giornata di serie A. Una partita decisiva soprattutto per l’Atalanta, che si trova a un passo dal sogno Champions League. In serie A la storico delle due squadre registra un totale di 113 partite giocate insieme. La Juventus ha collezionato 64 vittorie, l’Atalanta ne ha portate a casa 11. I pareggi sono stati 38. La Vecchia Signora ha collezionato 210 reti contro i 91 goal dell’Atalanta. Contro l’Atalanta, la Juventus ha giocato in casa 56 partite ottenendo un totale di 38 vittorie e 113 reti. I pareggi sono stati 14, le affermazioni ospiti 4. La prima partita che le due squadre hanno giocato contro risale al 19 settembre 1937: vittoria dei bianconeri 1-0 grazie al goal segnato da Mario Bergonzini. L’ultima partita giocata tra le due squadre risale al 26 dicembre 2018 ed e’ finita con un pareggio. Le due reti della Vecchia Signora erano state realizzate da Djimsiti (autogol) e Cristiano Ronaldo, i due goal dell’Atalanta da Duvan Zapata.