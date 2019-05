Juventus, Chiellini non si accontenta: “speriamo di alzare altri trofei”

Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo motivo la si assapora maggiormente. Speriamo di alzare altre coppe, abbiamo ancora tanto da dare a noi stessi e anche alla Juventus”. Gli otto scudetti consecutivi vinti da Chiellini, recordman del Calcio italiano insieme a Barzagli, non fermano il capitano bianconero: “Ogni scudetto e’ diverso, questo credo sia stato particolare perche’ abbiamo ammazzato il campionato. Abbiamo avuto un rendimento penso irripetibile vincendo con due mesi di anticipo. Abbiamo avuto una costanza mentale nei mesi invernali che ci ha fatto staccare le avversarie”.