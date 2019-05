Dato da molti per possibile partente già da questa stagione, la meno brillante da quando è alla Juve. L’arrivo di Ronaldo avrebbe dovuto avvantaggiarlo, pare invece lo abbia oscurato, con l’arretramento della posizione da parte di Allegri e un girone di ritorno in cui gli è stato preferito Bernardeschi. Ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe aprire altri scenari a Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Sky a margine di un evento con gli sponsor a Milano. Ecco le sue parole.

“Il futuro? Mio fratello ha parlato per sé, io ho parlato con la società. Sanno che voglio continuare a giocare nella Juve. Poi non dipende solo da me, c’è una società che deve fare le sue scelte anche in base al nuovo allenatore. L’Inter? Io ho molto rispetto per questa maglia e questi tifosi, parlo solo della Juve perché mi sembrerebbe una mancanza di rispetto“.

“Ho ringraziato Allegri per quello che ha fatto per me, qui alla Juve ho avuto solo lui come tecnico, ma gli siamo tutti grati per quello che ha fatto per noi e gli auguriamo il meglio. Non so chi arriverà, speriamo che sia uno bravo per poter vincere tutto. La cosa più importante è sempre vincere come dice la società e come dicono i miei compagni, poi tutti vogliono vedere un bel calcio, ci sono tanti allenatori che sanno fare un bel gioco, ma toccherà alla società scegliere. Ronaldo? Giocare con lui è stata una bellissima esperienza, come dico sempre ho la fortuna di giocare con i due migliori fenomeni della storia del calcio (l’altro è Messi, in nazionale, ndr) ed è difficile trovare le parole per spiegare questa sensazione. Tutto il gruppo ha tanta voglia di vincere, è una Coppa molto importante per noi e per tutta l’Argentina, vogliamo portare il trofeo nel nostro Paese“.