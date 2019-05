Juventus, Dybala saluta Allegri: “mi hai insegnato a vincere” [FOTO]

E’ arrivata l’ufficialità, Massimiliano Allegri non sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione, nella giornata di oggi conferenza stampa con Andrea Agnelli. Il rapporto con Allegri non è stato idilliaco ma anche Paulo Dybala ha deciso di salutare con affetto l’allenatore “Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato soprattutto a vincere! – scrive l’attaccante argentino su Twitter – Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!”

