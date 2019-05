Juventus, rinnovata la partnership con Balocco fino al 2022 [DETTAGLI]

La partnership che lega Juventus e Balocco dal 2010 è stata rinnovata fino alla stagione 2021-22. L’azienda dolciaria continuerà così a essere Official Partner del club bianconero. Lo comunica la società bianconera in una nota. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, ha sottolineato la soddisfazione del club per questo rinnovo, siglato con un partner così profondamente legato ai colori bianconeri: “Questo accordo ci inorgoglisce in particolar modo perché celebrerà nel corso della sua durata oltre un decennio passato assieme a Balocco. Siamo felici di avere nella nostra famiglia un partner storico che rappresenta la tradizione alimentare italiana con il quale abbiamo condiviso e vogliamo continuare a condividere grandi successi dentro e fuori dal campo”.