La rassegna stampa di lunedì 20 maggio – Festa Juventus e lotta Champions sulle prime pagine [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di lunedì 20 maggio – La festa scudetto della Juventus e la lotta Champions sulle prime pagine sportive di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con “Inter la paura fa 90”, accennando al fatto che i nerazzurri hanno bisogno di battere l’Empoli all’ultima giornata per andare in Champions. Spazio anche ai festeggiamenti bianconeri con “Juve che festa ma la testa è al futuro”. Il Corriere dello Sport titola “La coda del diavolo”, con la vittoria del Milan che si avvicini ai cugini. Spazio anche all’addio di Barzagli “Barza in lacrime”. Tuttosport scrive “Festa per due”, mettendo in risalto la gioia della Juve per lo scudetto e quella dell’Atalanta, quasi in Champions. In alto la FOTOGALLERY con la rassegna stampa di oggi.