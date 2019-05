La rassegna stampa di domenica 19 maggio – In primo piano la conferenza d’addio Allegri-Juve

1 /4 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di domenica 19 maggio – Non poteva che essere la conferenza d’addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri la notizia del giorno di ieri, con l’inizio del toto-allenatore. Questi due gli argomenti in primo piano tra i principali quotidiani sportivi nazionali. “J Factor” titola la Gazzetta dello Sport in merito alla scelta del nuovo allenatore bianconero, per ora il cerchio si restringe a tre nomi: Inzaghi, Sarri e Mihajlovic. Per il Corriere è “Dilemma Inzaghi” per quanto concerne la panchina bianconera, mentre in secondo piano si legge: “Povera Roma”, in merito al pari giallorosso a Sassuolo che compromette la già difficile qualificazione in Champions. TuttoSport scrive invece: “Solo applausi”, quelli ricevuti da Allegri ieri durante la conferenza stampa e quelli che riceverà questa sera insieme a Barzagli per la loro ultima davanti ai tifosi bianconeri. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY per leggere le prime pagine.