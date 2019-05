La rassegna stampa di venerdì 24 maggio – Le prime pagine di calcio: “ADL bum bum” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di venerdì 24 maggio, le prime pagine di calcio – Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. In primo piano ovviamente la questione panchine con la Juventus che continua la caccia al sostituto di Massimiliano Allegri, i prossimi giorni saranno fondamentali per scoprire il nuovo allenatore bianconero. Intervista al presidente del Napoli De Laurentiis che programma il futuro, il calciatore della Roma Zaniolo minaccia l’addio dopo che la madre è stata derubata nelle ultime ore. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.