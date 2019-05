La rassegna stampa di giovedì 16 maggio – Le prime pagine di calcio: “vola Lazio, furia Gasp” [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

La rassegna stampa di giovedì 16 maggio – Continua il nostro classico appuntamento con la rassegna stampa, sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’. Il riferimento è alla finale di Coppa Italia che è andata in scena nella giornata di ieri, successo della Lazio contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi salva la stagione alzando un trofeo importante. Decisive le reti nel finale di Milinkovic-Savic e Correa, niente da fare per Gasperini la cui stagione continua ad essere entusiasmante. In prima pagina si parla anche dell’incontro tra Allegri ed Agnelli, la Gazzetta parla di ‘giallo della cena’. In alto la fotogallery con tutte le prime pagine.