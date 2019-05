Atalanta-Lazio 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Milinkovic decisivo, Correa il migliore [FOTO]

1 /19 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Lazio-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la finale di Coppa Italia: all’Olimpico si sono sfidati i biancocelesti di Simone Inzaghi e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, già di fronte in campionato qualche settimana fa (successo per i bergamaschi per 1-3). Gara bloccata e decisa solo nel finale: vince la Lazio per 2-0 con le reti di Milinkovic e Correa. Le pagelle di CalcioWeb. Sfoglia in alto la FOTOGALLERY del match.

ATALANTA

Gollini 6 – Non può nulla sui gol.

Masiello 6 – Difese protagoniste, lui non demerita.

Mancini 6 – Ordinato come il compagno.

Djimsiti 5 – Paga il fatto di essere stato il marcatore di Milinkovic Savic, autore del gol decisivo. Perde lo scontro di testa.

Hateboer 6 – Ordinato, poche sbavature.

De Roon 6 – E’ una gara bloccata, ovviamente fino al gol, e giocata principalmente a centrocampo: lui non tira il piede indietro. (85′ Pasalic sv)

Freuler 5.5 – In occasione del 2-0, anche se ultimo uomo, si fa saltare troppo facilmente da Freuler.

Castagne 6 – Come i suoi compagni ci prova, ma non va oltre la sufficienza. (85′ Meijers sv)

Gomez 6 – Tra i tre davanti è il “meno peggio”. Ci prova con la sua solita fantasia, ma invano.

Ilicic 5.5 – Anche lui come Zapata, ci si aspettava di più, poco incisivo.

Zapata 5.5 – Attacchi non pungenti, lui ha più volte la possibilità per colpire, ma non la sfrutta. (85′ Barrow sv)

LAZIO

Strakosha 6 – Nessuna sbavatura, non tante le occasioni create, ma la Coppa è anche sua.

Luiz Felipe 6.5 – Come per i difensori nerazzurri, vale lo stesso per quelli biancocelesti: la gara è bloccata, e il merito è anche suo.

Acerbi 6.5 – Come sopra, guida con personalità la retroguardia.

Bastos 5 – La sostituzione eccessivamente anticipata è la dimostrazione di un ingresso in campo così così, e Inzaghi si ripara. (dal 35′ Radu 6)

Marusic 6 – Senza infamia né lode, sufficienza.

Parolo 6 – Gara giocata a centrocampo, fa il suo con ordine.

Lucas Leiva 6 – Come sempre, molta personalità in mezzo al campo.

Luis Alberto 6 – Non brilla ma non sbaglia. (79′ Milinkovic Savic 7)

Lulic 6 – Come il compagno di reparto, seconda Coppa Italia con la Lazio per lui.

Correa 7.5 – E’ il migliore. Uno spettacolo vederlo giocare, quando si accende non lo prende nessuno. Dimostrazione ne è il 2-0.

Immobile 5.5 – Non è il suo miglior periodo e si vede anche stasera. (66′ Caicedo 6)