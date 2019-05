Lazio-Bologna… in pillole: storie ed intrecci di ex importanti tra le due squadre

Il monday night della penultima giornata di Serie A mette di fronte Lazio e Bologna. I primi, freschi di vittoria della Coppa Italia e conseguente qualificazione in Europa League; i secondi, già domani salvi anche senza giocare qualora l’Empoli oggi non dovesse vincere contro il Torino.

Tantissimi i precedenti tra le due squadre, che si sono scontrate in tutto 147 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia: Bologna uscito vincitore 54 volte, Lazio 52 e 41 sono invece pareggi. Se in campo non ci sono ex importanti, diversa è la situazione sulle panchine e nell’area tecnica: l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic è infatti stato da giocatore una bandiera della Lazio in occasione dello scudetto del 2000, mentre Igli Tare, direttore tecnico biancoceleste, ha chiuso la carriera da calciatore a Roma dopo essere stato acquistato dal Bologna nel 2005. Se poi andiamo ancora più indietro, le due squadre hanno una storia importante di giocatori che hanno militato sia nel Bologna che nella Lazio, a partire da figure come Roberto Mancini e Beppe Signori.